Mit Offensivstar Kai Havertz und Mittelfeldspieler Ilkay Gündogan sprach Flick vor Beginn der ersten Einheit länger auf dem Rasen. Die DFB-Auswahl tritt am Samstag (20.45 Uhr/ZDF) in Sinsheim zu ihrem ersten WM-Test in diesem Jahr an. Drei Tage später geht es in Amsterdam gegen die Niederlande.