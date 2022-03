Nationalmannschaft Flick sucht den WM-Mix: Mit Rückkehrer-Trio und Neuling

"Wenn wir in Katar erfolgreich sein wollen, ist die Voraussetzung, dass alle Spieler topfit sind, das ist der Fokus, den wir setzen", sagte Flick. "Grundsätzlich wollen wir uns einspielen, die Automatismen reinbekommen", sagte der 57-Jährige. Er wolle aber auch einen "Mix finden aus Ausprobieren und Einspielen", betonte Flick vor den Testländerspielen am 26. März in Sinsheim gegen Israel und drei Tage später gegen die Niederlande in Amsterdam. Von seinen Spielern erwarte er in den kommenden Monaten, "dass eine Entwicklung stattfindet."