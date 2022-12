Nationalmannschaft Flick und die rote Pfeife: Der Bundestrainer am Scheideweg

Als noch niemand an ein erneutes WM-Vorrundenaus dachte, sprach Flick oft über zwei Dinge. Die Anrede Bundestrainer, die für ihn komisch klinge. "In Diskussionen mag ich es nicht, wenn der Titel Bundestrainer erscheint", sagte der 57-Jährige im DFB-Journal, das vor der WM erschien und jetzt auf der Verbands-Homepage nicht mehr ganz vorne zu finden ist. Er wolle mit Argumenten überzeugen, nicht mit einem Label, sagte Filck.

Bundestrainer mit Kosenamen-Tradition

Und dann war da noch der Vorname. Hans-Dieter. Nein, zu streng, wie er auch in seiner Biografie andeutete. Lieber einfach Hansi. Das klingt zwar ein wenig nach Wellensittich, wie der Blick auf die Fachseite Welli.net belegt. Hansi liegt da auf Platz fünf der beliebtesten männlichen Vogelnamen. Es passt aber zur Bundestrainer-Tradition. Jogi (Löw), Klinsi (Klinsmann), Rudi (Völler), Berti (Vogts) - unterbrochen nur von Sir Erich (Ribbeck). Lauter niedliche Kosenamen.

Zu nett! Dieser Vorwurf an Flick schwappte auch in Katar plötzlich hoch und wurde aus dem Spielerzirkel sofort energisch dementiert. "Das Letzte, was man dem Trainer vorwerfen kann, ist, dass er nicht klar mit uns redet", stellte Kai Havertz nach dem Fehlstart gegen Japan klar. "Ein sehr guter, feiner Trainer", lautet das Urteil von Vor-Vorgänger Jürgen Klinsmann, dessen publikumswirksame Begeisterungsfähigkeit Flick zwar abgeht. Auch polyglott ist Flick ganz sicher nicht. Und doch gibt es nicht viele, die den nötigen Aufbruch zur Heim-EM 2024 authentisch und mit Fan-Nähe vermitteln können. Das ist sein Bonus.

Die Fans sind dennoch uneinig. Nahezu alle Ad-hoc-Umfragen nach dem Desaster von Al-Chaur gehen praktisch 50:50 aus. Die Buhmann-Rolle hatte Bierhoff mit einer Quote von 1:9. Gehen oder bleiben? Die große Frage bleibt, wann und warum Flick seinen Münchner Titelinstinkt verlor. Bei den Bayern lief es 18 Monate wie am Schnürchen. Und die knapp anderthalb Jahre als Bundestrainer? Eine Bilanz im steilen Abwärtstrend.

Der klare Kurs beim DFB fehlte zuletzt

Es gelangen gleich acht Siege - ein DFB-Rekord. Dann kam das Jahr 2022 - und Flick fehlte fortan jedes Fortune. Zuletzt traf er Personalentscheidungen, die nicht zu ihm passten, bis hin zur Rückversetzung von Joshua Kimmich nach rechts hinten beim letzten Wurf gegen Costa Rica, trotz selbst attestiertem Weltklasse-Label in der Zentrale. Das war schon arger Schlingerkurs.

In Katar verhedderte sich Flick in seinem eigenen Kokon. Die Wagenburg, diese kleine Fußball-Welt im Zulal Wellness Ressort, aus der wenig bis nichts nach außen dringen durfte. Die funktionierte aus seiner Sicht. Doch die Störfeuer der FIFA, der außersportliche Lärm, der in der Frage der "One Love"-Kapitänsbinde gipfelte, das verhagelte für ihn alles.

Offenbarungseid der Flick-Welt war die Pressekonferenz vor dem Spanien-Spiel, bei der der Bundestrainer allein auf dem Podium saß, weil kein Spieler auch nur für ein paar Stunden aus dem Takt gerissen werden durfte. Dass dieses Vorgehen nicht nur kleinkariert war, sondern auch gegen Regeln verstieß, an die sich alle anderen 31 Teams hielten? "Wir müssen das akzeptieren, wie so vieles hier", sagte Flick.