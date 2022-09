Nationalmannschaft Flicks WM-Countdown: Ungarn als Prüfstein Richtung Katar

Mit einem Erfolg gegen Ungarn soll die deutsche Fußball-Nationalmannschaft heute (20.45 Uhr/ZDF) in der Nations League die Tabellenführung in der Gruppe 3 der Liga A übernehmen. "Ein Statement" erhofft sich der Bundestrainer durch den Gruppensieg, der drei Tage später in Wembley gegen England perfekt gemacht werden soll.