Nationalmannschaft Grindel: Flick "längerfristig eine Chance geben"

Die politische Debatte bei der Katar-WM über das FIFA-Verbot der "One Love"-Kapitänsbinde sei nicht mit der Özil-Frage 2018 vergleichbar, sagte Grindel. "Bei Özil war es ein unlösbarer Konflikt, weil Jogi Löw aus sportlichen Gründen an ihm festhalten wollte. Das musste ich akzeptieren, auch wenn das Auswirkungen auf die Mannschaft hatte." Bei der Binde sei es "eine sportpolitische Entscheidung, die schon weit vorher hätte gelöst werden müssen. Ich persönlich hätte mich schon auf die "One Love"-Binde nicht eingelassen - sondern hätte an der Regenbogenbinde festgehalten", sagte Grindel.