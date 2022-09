Nationalmannschaft Hansi Flick: "Wir wissen, woran wir arbeiten müssen"

Hansi Flick: Natürlich sind wir enttäuscht. Wir haben 2:0 geführt. Die erste Halbzeit war sehr ausgeglichen. Wir haben dann knapp 20 Minuten wirklich guten Fußball gespielt und sind verdient 2:0 in Führung gegangen. Dann gab es einen kleinen Bruch nach dem Anschlusstreffer. Das ist so eine Phase, die darf uns nicht passieren. Das sind Dinge, die wir einfach angehen müssen. Viele Sachen haben wir gut gemacht. Was am Ende noch positiv ist, dass wir nach dem 3:2 zurückgekommen sind und das 3:3 gemacht haben. So können wir das besser verkraften als eine Niederlage. Nicht aufzugeben ist das, was wir brauchen. Aber wir haben uns in einer Viertelstunde den Schneid abkaufen lassen von den Engländern. Das müssen wir besser machen, denn wir wollen eine erfolgreiche WM spielen.