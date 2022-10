Nationalmannschaft Hofmann droht WM-Aus - Bierhoff beunruhigt

Vielseitiger Hofmann

Ein Ausfall von Hofmann bei der am 20. November beginnenden WM in Katar wäre eine bittere Nachricht für Bundestrainer Hansi Flick. Hofmann ist gesetzt für den DFB-Kader und hatte sich unter Flick zu einem Leistungsträger entwickelt. "Mich freut, welchen Werdegang er auch bei uns in der Nationalmannschaft gegangen ist", sagte Bierhoff. Mit seiner Vielseitigkeit biete Hofmann den Trainern "mehrere Optionen". Er habe im Nationaltrikot "wirklich tolle Leistungen gezeigt. Ich hoffe, dass er sich wieder erholt", sagte der Nationalmannschaftsdirektor.