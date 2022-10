Nationalmannschaft Kahn ist WM-Optimist bei Neuer und Müller

"Ich bin optimistisch, was Manuel anbelangt. Er wird sich jetzt einfach Stück für Stück weiter ranarbeiten", sagte Kahn zum 36 Jahre alten Neuer, der in Katar seine vierte Weltmeisterschaft als deutsche Nummer 1 bestreiten möchte. Kahn sprach am Samstag in der Allianz Arena auch mit Bundestrainer Hansi Flick, der die Partie als Zuschauer verfolgte.