Nationalmannschaft Nations League: Flick will Gruppensieg für EM-Prüfstein

Henrichs nach Reus-Ausfall nachnominiert

Kontrahenten wären nach jetzigem Stand die anderen Tabellenführer aus Spanien, Dänemark und den Niederlanden, die dann auch Gastgeber wären. Bislang hatte die DFB-Auswahl das Final Four der Nations League immer verpasst. 2018 verhinderte als Tabellenschlusslicht nur eine Modusänderung den peinlichen Abstieg in die B-Liga. 2020 reichte es nach dem 0:6 in Spanien nur zu Platz zwei in der Gruppe.

Nach dem Ausfall von BVB-Kapitän Marco Reus wegen der im Derby gegen Schalke 04 erlittenen Knöchelverletzung hat Flick Benjamin Henrichs von RB Leipzig nachnominiert und somit für die anstehenden Partien wieder 24 Spieler in seinem Aufgebot. Bei der WM vom 20. November bis 18. Dezember in Katar darf Flick 26 Spieler in seinen Turnierkader berufen.