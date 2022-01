"Die Veranstalter in Ungarn und der Slowakei gehen professionell mit dem Thema um. Aber das ist noch keine Garantie, dass sich das Turnier wie erhofft durchziehen lässt." Bohmann verwies auf die Welle an Corona-Infektionen in mehreren EM-Mannschaften. Neben Kroatien mit Regisseur Domagoj Duvnjak vom deutschen Meister THW Kiel und Dänemark mit Torhüter Jannick Green vom SC Magdeburg sind auch Schweden, Frankreich, Serbien, Montenegro und Portugal betroffen.