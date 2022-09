Nations League Flick vor Klassiker gegen England: "Müssen Toptag haben"

Ein generelles Problem für England sei der enge Terminkalender in der heimischen Liga. "Man muss einfach auch sehen, dass sie sehr viele Spiele haben und dass man das vielleicht das eine oder ander Mal sieht. Gerade im Sommer war das eine Phase, wo man nach einer langen Saison auch gespürt hat, dass die Mannschaft nicht so frisch ist", sagte Flick und fügte an: "Wenn man die Ergebnisse sieht, auf die Tabelle schaut, kann das nicht der Anspruch von England sein."