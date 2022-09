Nations League Italien zwischen Europa-Lust und WM-Frust

Das WM-Turnier soll ignoriert werden, der Blick geht bereits in die Zukunft. Und auch über den kommenden Sommer mit dem Nations-League-Finalturnier hinaus. Ein Jahr später will Italien bei der EM 2024 in Deutschland den Titel verteidigen. Auch deshalb durfte Mancini im Gegensatz zu seinen Vorgängern nach der neuerlichen WM-Schmach bleiben und einen Neuanfang einleiten. 34 Feldspieler kamen vor dem gesetzten Torhüter Gianluigi Donnarumma in den sechs Nations-League-Partien zum Einsatz.