Nations League Kritik an Southgate nach höchster Heimpleite in 94 Jahren

Carragher: "Haltet den Mund, ihr Clowns"

Ex-Nationalspieler Jamie Carragher hat die englischen Fußball-Fans nach den Spott-Gesängen für Nationaltrainer Gareth Southgate mit deutlichen Worten kritisiert. "Haltet den Mund, ihr Clowns", twitterte der heutige TV-Experte: "Dieser Manager hat das Land zu den beiden besten Platzierungen seit 1966 geführt."

Zahlreiche Anhänger hatten "Du weißt nicht, was du tust" in Richtung Southgates gesungen. Der Nationaltrainer erklärte, er könne die Fans "natürlich verstehen".

Ungarn an Gruppenspitze

Nicht die Mannschaft, er selbst habe sich für die zahlreichen Wechsel und die taktische Ausrichtung des Teams entschieden. "Die Verantwortung dafür liegt bei mir. Es war schwer, in jedem Spiel die stärkste Mannschaft rauszuschicken, also haben wir es als Vorbereitung für Katar genutzt", sagte er. "Ich habe Mitgefühl, weil ich speziell für die beiden Spiele gegen Ungarn Mannschaften ausgewählt habe, in denen ich versucht habe, das Team auszubalancieren und jungen Spielern eine Möglichkeit zu geben. Diese Balance habe ich nicht hinbekommen, um auf einem Level abzuliefern, das notwendig war, um diese Spiele zu gewinnen."

Southgates Mannschaft bleibt damit auf dem letzten Tabellenplatz, der am Ende den Abstieg in die B-Liga bedeuten würde. Die überraschend starken Ungarn dagegen führen die Gruppe nach vier Spieltagen vor Deutschland und Italien an.