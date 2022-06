Nations League Lauer Auftakt: DFB-Auswahl noch nicht in WM-Form

Die nicht für die Katar-Endrunde qualifizierte und nach dem EM-Triumph 2021 stark veränderte Squadra Azzurra bereitete dem deutschen Team vor 23 754 Zuschauern deutlich mehr Probleme als Flick lieb sein konnte. Nach der Partie der DFB-Auswahl gegen die Briten, die am Samstag mit 0:1 gegen Ungarn verloren, und dem Spiel in Budapest (11. Juni) treffen sich beide Mannschaften am 14. Juni zum Rückspiel in Mönchengladbach.