New York - Das New Yorker Auktionshaus Sotheby's versteigert ab dem 25. November ein "extrem seltenes" Manuskript aus der Feder von Charles Darwin. Bei der Niederschrift handelt es sich um einen Auszug aus Darwins Hauptwerk "Über die Entstehung der Arten" von 1859, das als entscheidender Grundstein für die heutige Evolutionsbiologie gilt, wie Sotheby's am Sonntag (Ortszeit) mitteilte.