NBA Bucks einziges ungeschlagenes Team: Sieg gegen Pistons

James Harden hatte mit 17 Vorlagen unterdessen großen Anteil am dritten Sieg der Philadelphia 76ers in Serie. Kein Spieler hatte in dieser Saison mehr Assists als Harden beim 118:111 gegen die Washington Wizards. Er kam zudem auf 23 Punkte. Nach ihrem schwachen Start stehen die 76ers inzwischen bei vier Siegen und vier Niederlagen.