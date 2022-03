NBA Lakers bezwingen Cavaliers - Mavericks besiegen Timberwolves

Der 37-Jährige erzielte beim 131:120 gegen die Cleveland Cavaliers 38 Punkte und kam zudem auf elf Rebounds und zwölf Vorlagen. Durch den Sieg gegen das Team aus seiner Heimat Ohio kletterten die Lakers in der Western Conference wieder auf Rang neun und vorbei an den New Orleans Pelicans, die 103:106 bei den Charlotte Hornets verloren. Die Teams auf den Plätzen sieben bis zehn spielen die beiden letzten Playoff-Tickets aus.