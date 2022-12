Anthony Davis führte die Lakers mit 44 Punkten an und gewann das Duell gegen Milwaukees Superstar Giannis Antetokounmpo, der 40 Punkte erzielte. Davis hatte vor der Partie mit Football-Star Aaron Rodgers gesprochen, der Quarterback der Green Bay Packers verfolgte das Spiel in der Arena. "Als ich ihn vor dem Spiel gesehen hatte, sagte er zu mir, dass er heute 30 Punkte von mir sehen will", erklärte Davis.