NBA Magic ohne Chance gegen Timberwolves, Celtics schlagen Hawks

Celtics bezwingt Atlanta

Im Topspiel des Abends setzten sich die Boston Celtics 126:101 gegen die Atlanta Hawks durch. Der Final-Teilnehmer der vergangenen Saison hatte dabei sieben Spieler mit einer zweistelligen Punkteausbeute und holte den neunten Sieg aus den vergangenen zehn Spielen. Die Siegesserie von derzeit acht für den Spitzenreiter der Eastern Conference ist der Bestwert aller NBA-Teams.

Die Hawks kommen mit neun Siegen und sechs Niederlagen auf Rang drei der Eastern Conference und hatten im Spiel zuvor noch gegen die Milwaukee Bucks gewonnen, die Nummer zwei im Osten. Die Bucks setzten sich am Mittwoch 113:98 gegen die Cleveland Cavaliers durch, die nach ihrem guten Start und acht Siegen in den ersten neun Spielen nun schon das fünfte Mal in Serie verloren haben.

Starke 50 Punkte von Stephen Curry waren unterdessen zu wenig für Titelverteidiger Golden State Warriors. Gegen die Phoenix Suns gab es ein 119:130. Der Meister kommt bislang nicht in Schwung und steht nach 15 Spielen bereits bei neun Niederlagen.