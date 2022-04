NBA-Playoffs Heat holen vierten Sieg gegen Hawks

Topfavorit Phoenix Suns gewann Spiel fünf zu Hause gegen die New Orleans Pelicans 112:97 und führt in der Serie nun 3:2. Bei einem weiteren Sieg stehen die Suns im Halbfinale der Western Conference und treffen dort entweder auf die Dallas Mavericks um Maxi Kleber oder die Utah Jazz. Die Mavericks führen in der Serie ebenfalls 3:2.