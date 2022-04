NBA Suns führen wieder in Playoffs - Hawks gelingt Anschluss

Nach der unerwarteten Niederlage und dem Ausgleich im zweiten Spiel am Dienstag holte das beste Team der NBA-Hauptrunde ein 114:111 in New Orleans. Zum Einzug in die zweite Runde der Playoffs fehlen der Mannschaft um Chris Paul nun noch zwei weitere Siege. "Der Job ist noch nicht erledigt. Wir haben hier einen geholt, das müssen wir beim nächsten Mal wieder machen", sagte Paul dem TV-Sender ESPN.