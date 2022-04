NBA Timberwolves brechen ein: Grizzlies gewinnen Playoff-Serie

Das Team um seinen Star Ja Morant drehte in den letzten Minuten der Partie erneut einen zwischenzeitlich großen Rückstand noch und bezwang die Minnesota Timberwolves am Ende mit 114:106. Noch im dritten Viertel hatten die Gastgeber 13 Punkte Vorsprung gehabt, das 101:99 drei Minuten vor Schluss war dann die erste Führung für Memphis in der zweiten Halbzeit. Bereits in den Partien zuvor waren die Timberwolves am Ende eingebrochen.