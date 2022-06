NBA Warriors haben Celtics im Griff: Ausgleich zum 1:1 in Finals

Taytum: "Müssen zu Hause besser spielen"

Im TD Garden in Boston bekommen die Celtics ähnlich lautstark Unterstützung von ihren Zuschauern wie die Warriors im Chase Center - Heimstark war das Team um Theis, Jayson Tatum und Jaylen Brown in diesen Playoffs allerdings nicht unbedingt. "Es fühlt sich so an, als hätten wir zuletzt etwas entspannt zu Hause. Lag womöglich daran, dass wir Heimvorteil hatten. Wir brauchen aber eine gewisse Dringlichkeit und müssen zu Hause besser spielen", forderte Taytum vor Spiel drei am frühen Donnerstagmorgen (03.00 Uhr MESZ). "Nach Niederlagen sind wir jetzt schon die ganzen Playoffs zurückgekommen", sagte Theis. "Das ist jetzt für uns das Wichtigste: Unseren Basketball zu spielen und vor allem nicht so schlecht zu spielen."