NBA Warriors mit Curry-Comeback - Mavericks hoffen auf Doncic

San Francisco - Heimsiege für die Philadelphia 76ers und die Golden State Warriors, Heimniederlagen für die Dallas Mavericks und die Memphis Grizzlies - in der NBA haben am Samstag (Ortszeit) die Playoffs begonnen. Im Modus best-of-seven kommen die Mannschaften in die nächste Runde, die zuerst vier Siege haben. Ein Überblick zu den Partien am ersten Tag.