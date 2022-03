Netflix Pamela Anderson über Doku: "Kein Opfer, sondern Überlebende"

Der Streaming-Dienst Netflix schrieb auf Twitter: "Pamela Anderson ist bereit, ihre Geschichte in einer neuen Dokumentation zu erzählen." In dem Film, an dem mehrere Jahre gearbeitet worden sei, werde "die Popkultur-Ikone im Rückblick auf ihren professionellen Weg und ihre persönliche Reise die Dinge richtigstellen". Regie führte laut Netflix Ryan White ("The Keepers"). Medienberichten zufolge soll Andersons Sohn Brandon Thomas Lee als Produzent mitgewirkt haben.