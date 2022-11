Netflix "The Electric State": Russo-Brüder vergrößern Starbesetzung

Los Angeles - Die "Avengers"-Regie-Brüder Joe und Anthony Russo haben die Star-Besetzung für den geplanten Science-Fiction-Film "The Electric State" weiter vergrößert. Nach Millie Bobby Brown, Chris Pratt, Stanley Tucci und Jason Alexander sind jetzt unter anderem Giancarlo Esposito ("Breaking Bad"), Anthony Mackie ("Avengers: Endgame") und Billy Bob Thornton ("The Gray Man") neu an Bord, wie Netflix mitteilte. Die Produktion soll noch in diesem Herbst anlaufen.