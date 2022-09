Netzwerk Unterkunft Ukraine 160.000 Menschen bieten Unterkunft für Ukraine-Geflüchtete

Weitere Ergebnisse der Umfrage: Von den Unterbringenden sind 63 Prozent Frauen, oft mit höherem Einkommen und Platz in der Wohnung. Die Untergebrachten sind ebenfalls überwiegend Frauen sowie Kinder. 82 Prozent der Unterbringenden äußern sich positiv über ihre Erfahrung. Die meisten Geflüchteten beteiligen sich an gemeinsamen Aktivitäten im Haushalt, auch an der Hausarbeit. 65 Prozent der Gastgeberinnen und Gastgeber geben an, gemeinsam mit den Untergebrachten zu essen. Weniger als die Hälfte der Hausgäste beteiligt sich an finanziellen Ausgaben.