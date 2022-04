Neue Staffel Mirco Nontschew bei "LOL" - Comedyshow nach Tod ausgestrahlt

Da war die neue Staffel der Comedyserie "LOL - Last One Laughing" für den Streamingdienst von Amazon schon produziert. Nontschew-Fans können ihren Comedian seit Donnerstag nun noch einmal in Aktion sehen. Die Staffel hat sechs Folgen. Pro Woche werden zwei neue in das Streaming-Portal eingestellt (14./21. und 28.4.). Der Sieger oder die Siegerin wird also am 28. April bekannt.