Neuer Film Football-Star Tom Brady will sich nun in Hollywood beweisen

Brady sei bei der Roadtrip-Komödie als Produzent und auch als Darsteller an Bord. Zur Besetzung gehören zudem die Schauspielerinnen Lily Tomlin (82) und Sally Field (75). Autor und Produzent Kyle Marvin ("The Climb") ist als Regisseur dabei. Die Dreharbeiten sollen in diesem Frühjahr beginnen.