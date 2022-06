Neuer Nationaltrainer Bereit für "Heldentaten": Rangnicks Chance mit Österreich

Schon Rangnicks Debüt hat es in sich. Am 3. Juni (20.45 Uhr/DAZN) tritt Österreich bei Vizeweltmeister Kroatien an. Es folgen Spiele gegen Dänemark, Weltmeister Frankreich und zum Abschluss des Nations-League-Blocks noch einmal in Dänemark. Danach dürfte Rangnick wissen, wie viel Arbeit tatsächlich vor ihm liegt.