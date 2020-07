Ludwigsburg Und plötzlich taucht die Talkaserne wieder auf

Jetzt soll an der prominenten Stelle, am nördlichen Eingang zur Innenstadt, etwas ganz Neues entstehen. Auf einem mehr als 15 000 Quadratmeter großen Areal, eingerahmt von der Unteren Kasernenstraße, der Bietigheimer Straße und der B 27, lässt die Stadt einen neuen Park anlegen. Auch das ist eine Besonderheit, denn die meisten Grünanlagen in Ludwigsburg stammen noch aus der Anfangszeit der Stadt. Das Areal galt lange als Schmuddelecke, geprägt von Hinterhöfen, Geräteschuppen, Müll, Parkplätzen und natürlich viel Beton.

Jetzt werden dort 135 Bäume und Großgehölze gepflanzt, hinzu kommen zirka 10 000 Quadratmeter Wiesen- und Blühflächen. Für Kinder entsteht ein Spielbereich mit Bolzplatz, einem Klettergerüst und Wasserspiel. Die bereits vorhandenen Bäume bleiben erhalten. Vorgesehen ist eine Parkanlage „mit hohem Freizeit- und Erholungswert“, sagt das Rathaus. „Als grüne Lunge und als zeitgenössisches Pendant zu den großen historischen Parkanlagen.“

Die wegfallenden Parkplätze werden in einem neuen Parkhaus an der Bietigheimer Straße ersetzt – an der Stelle, wo bei der Sondierung nun die alte Kaserne wiederentdeckt wurde. Ursprünglich sollten der Park und das Parkhaus im April 2021 fertig werden, doch dieser Zeitplan wird nun nicht mehr zu halten sein. Das Landesamt für Denkmalpflege rechnet damit, dass für die Rettungsgrabung an der Kaserne etwa vier Monate benötigt werden, und in dieser Zeit müssen die Baumaßnahmen am Parkhaus zurückgestellt werden. Die Arbeiten an den Grünflächen und den Spielbereichen können fortgesetzt werden.