Neuer ukrainischer Botschafter Melnyks Nachfolger: Werden Krieg gegen Russland gewinnen

Auf Twitter stellte sich Makeiev am Montag in einem Kurzvideo persönlich vor: "Guten Tag, Deutschland!". Er dankte der deutschen Bevölkerung für die Aufnahme von Flüchtlingen und der Bundesregierung für die Unterstützung seines Landes, unter anderem durch Waffen. "Ich muss ehrlich sein: Wir brauchen mehr, wir brauchen viel mehr", sagte Makeiev weiter. Er sei inzwischen in Deutschland eingetroffen. Sein Vorgänger Andrij Melnyk wiederum twitterte aus seiner neuen Heimat: "Endlich Kyjiw (Kiew)! Die mutigste Stadt der Welt! Ich liebe Dich."