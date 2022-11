Neues aus Hollywood Michael Douglas mit Sohn in Familiendrama "Blood Knot"

Los Angeles - Der Oscar-Preisträger Michael Douglas ("78, "Wall Street") will gemeinsam mit seinem ältesten Sohn Cameron (43) vor die Kamera treten. In dem geplanten Familiendrama "Blood Knot" sollen sie Vater und Sohn verkörpern, die ihre angeschlagene Beziehung reparieren wollen. Es sei ein Film über "Wiedergutmachung, Liebe und Vergebung", sagte der US-Regisseur Howard Deutch ("Pretty in Pink", "Empire") dem Filmportal "TheWrap".