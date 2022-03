Neues aus Hollywood Will Smith setzt "I Am Legend"-Film fort

Der oscarprämierte Autor Akiva Goldsman ("A Beautiful Mind – Genie und Wahnsinn"), der das Skript für den Original-Film lieferte, ist bei der Fortsetzung erneut dabei. "I Am Legend" war eine Verfilmung des gleichnamigen Science-Fiction-Romans von Richard Matheson von 1954. Smith spielte damals den Virologen Robert Neville, der eine globale Epidemie überlebt, aber dann im menschenleeren New York gegen Zombies kämpfen muss. Am Ende opfert er sich für die letzten Überlebenden der Menschheit.