Neues Buch "Politik redet, aber immer mehr Menschen hören nicht hin"

Warum reden Politikerinnen und Politiker, wie sie reden? Warum kommt die Botschaft nicht an? Warum knistert es so oft im Funkkontakt zwischen dem Raumschiff Berlin und den Bodenstationen "draußen im Lande"? Der Berliner Linken-Politiker Gregor Gysi versucht sich an Antworten in seinem neuen Buch "Was Politiker nicht sagen", das an diesem Donnerstag erscheint.