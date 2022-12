NFL Doppelpack für St. Brown: Lions sogar mit Playoff-Chancen

St. Brown hatte erneut enormen Anteil am Sieg der Lions, für die er in der vergangenen Saison sein NFL-Debüt gab. Am Sonntag summierte sich sein Beitrag nicht nur auf die beiden Touchdown für die Lions, sondern auf insgesamt elf gefangene Pässe für 114 Yards. In dieser Saison kommt St. Brown damit auf sechs Touchdowns und 830 Yards - die angestrebten zehn Touchdowns und 1000 Yards sind in Reichweite. "Ich muss noch hart arbeiten in den letzten fünf Spielen um diese Ziele zu erreichen, aber ich kann das schaffen", sagte er. "Das würde mir viel bedeuten. Keiner kennt alle meine Ziele, die habe ich alleine runtergeschrieben. Wenn ich die erreiche, werde ich sehr froh sein."