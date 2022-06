NHL Draisaitl verliert mit Oilers drittes Halbfinalspiel

Sturm kam diesmal sieben Minuten zum Einsatz, nachdem er zuletzt nicht im Kader der Avalanche gestanden hatte, Draisaitl blieb wie schon zuletzt beim 0:4 in Colorado ohne Tor und Vorlage. Die erste Partie hatten die Oilers 6:8 verloren. Das vierte Spiel der Serie um den Meistertitel im Westen der Liga findet in der Nacht zum Dienstag erneut in Edmonton statt. Erst vier Mannschaften ist es in der NHL gelungen, einen 0:3-Rückstand in einer Serie noch zu drehen.