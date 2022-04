NHL-Playoffs Ex-Bundestrainer für Wochen kein Draisaitl-Fan mehr

Sturm mit Respekt vor Oilers-Duo

"Der Leon ist ja erst 26 - wenn man bis dahin noch keinen Stanley Cup gewonnen hat, dann ist das auch okay. Es wäre schlimmer, wenn er 33, 34 Jahre alt wäre. Der Leon wird seinen Weg machen. Egal ob in Edmonton oder woanders", sagt der 43 Jahre alte Sturm. "Da ist noch genügend Zeit da. Er wird auch immer besser. Er ist, glaube ich, noch nicht am Ende seines Leistungspotenzials angekommen. Ich hoffe, dass es nicht dieses Jahr wird, sondern erst nächstes Jahr."

Die größte Herausforderung in den maximal sieben Spielen ist für die Kings, nicht nur Draisaitl, sondern auch dessen Teamkollegen Connor McDavid im Griff zu behalten. "Sie haben einen, wenn nicht sogar die zwei besten Spieler der Welt in ihrer Mannschaft. Da wird das ganze nicht so leicht", sagt Sturm. McDavid ist derzeit Topscorer der Liga, Draisaitl steht auf Rang vier. "Aber wir haben immer ganz solide gegen die Edmonton Oilers gespielt, und wir kennen sie sehr gut. Wir haben Respekt, speziell vor den beiden, aber wir fürchten uns nicht."

Insbesondere Unterzahlsituationen gegen die Oilers gelte es aber zu vermeiden. Dann nämlich stehen Draisaitl und McDavid, die sonst in unterschiedlichen Angriffsreihen auflaufen, zusammen auf dem Eis. "Für uns wird es sehr, sehr wichtig sein, dass wir uns keine blöden Strafzeiten leisten", sagt Sturm. Gerade Draisaitl sei dann noch gefährlicher. "Er ist vom Kopf her einfach weiter als fast alle anderen Spieler", erklärt Sturm. "Wir wissen, was seine Stärken sind. Aber auch wenn wir das wissen, schafft er es immer wieder, ein Tor zu schießen oder eine Vorlage zu geben. Das macht ihn ja so besonders."