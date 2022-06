NHL Sturm in den Stanley-Cup-Finals: "Das Größte, was es gibt"

Avalanche als Favorit

Für Sturm sind es die wichtigsten Eishockeyspiele seines Lebens, daran ließ er zuletzt keinen Zweifel. "Ich glaube, das Stanley-Cup-Finale kann man mit nichts vergleichen, was man bisher erlebt hat. Das ist das Größte, was es gibt!", sagte er den "Eishockey News". "Aber man tut gut daran, das im Moment nicht zu groß werden zu lassen. Das haben wir bisher auch ganz gut gemacht." Schon in den Runden zuvor hatten die Avalanche jeweils als Favorit einen Gegner nach dem anderen in die Sommerpause geschickt - zuletzt die Edmonton Oilers um NHL-Star Leon Draisaitl mit vier Siegen in vier Spielen in den Finals der Western Conference.