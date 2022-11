NHL Trotz Wembley und Mexiko: München für Brady "das Beste"

Teamkollege Julio Jones kündigte sofort an, nach Deutschland zurückkehren zu wollen. "Ich habe es geliebt. Diese Energie war Wahnsinn. Wir haben nicht so oft die Chance, vor so einer Kulisse zu spielen", schwärmte der Wide Receiver, der einen Wurf von Brady gefangen und in die Endzone getragen hatte. "Erster Touchdown auf deutschem Boden - mega", sagte Jones. Das Spiel werde für immer in seiner Erinnerung bleiben.