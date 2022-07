Nibelungen-Festspiele Festspiele mit "hildensaga. ein königinnendrama" eröffnet

Auf einer großen Wasserfläche als Bühnenbild näherte sich das Ensemble um Genija Rykova (Brünhild) und Gina Haller (Kriemhild) am Freitagabend in fast drei Stunden Spielzeit dem mittelalterlichen Heldenepos von neuer Seite. In der mystischen Geschichte über Treue und Verrat fragt Autor Ferdinand Schmalz unter anderem, ob eine von Frauen gelenkte Welt eine bessere wäre.