Norwegisches Königshaus Äußerst beliebt: Kronprinzessin Mette-Marit wird 49

Doch weil sie sich in ihrer Jugend mehr auf Partys wiederfand als beim Lernen am heimischen Schreibtisch, absolvierte sie auch erst spät ihr Abitur. Erst 1994 konnte sie den Abschluss erlangen. Ein gefundenes Fressen für die Medien, die ihre Party-Vergangenheit zu skandalisieren versuchten.

In den nächsten Jahren besuchte sie einige Universitäten und versuchte sich in verschiedenen Studiengängen. Am 13. Januar 1997 kam ihr erster Sohn zur Welt. Ihn konnte sie trotz großer Widerstände aus Volk und Medien mit ins Königshaus nehmen. Am 25. August 2001 heirateten sie und Kronprinz Haakon im Osloer Dom. Gemeinsam hat das Paar mittlerweile zwei gemeinsame Kinder.

Schicksalsschläge und viele Interessen

Seit 2018 ist bekannt, dass Mette-Marit an einer chronischen Lungenfibrose erkrankt ist. Ihr Stiefbruder, der Polizist war, wurde beim Attentat auf der Insel Utoya am 22. Juli 2011 erschossen.

Bereits in der Jugend interessierte sich Mette-Marit für Ballett und Volleyball. Sie war Pfadfinderin und ging zum Chor. Später veröffentlichte sie eine Platte für ein Album mit Kirchenliedern. Heute interessiert sie sich für Kunst und Kultur.