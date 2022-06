Notfälle Achtjähriger aus Oldenburg weiter vermisst

Die Menschen in der niedersächsischen Universitätsstadt bangen um den Jungen. Viele gehen auch auf eigene Faust auf Suche - so wie drei Leute um die 30 Jahre, die am Freitag einen Spielplatz und Waldstücke in Wehnen absuchten. Der kleine Ort am Stadtrand gehört schon zu Bad Zwischenahn im Kreis Ammerland. "Da ist ein kleines Kind, das Hilfe braucht", sagte einer der drei. Joe sei "ein kleiner Junge aus der Nachbarschaft", auch wenn er ihn nicht persönlich kenne. Seine Freundin und er hielten seit Tagen auch auf Radtouren morgens und abends nach dem Vermissten Ausschau.