Notfälle Myanmar: Nach Erdrutsch in Jade-Mine weitere Tote geborgen

Die Bergleute hatten Steine in der jadereichen Gegend im Bundesstaat Kachin gesammelt. Bergbauabfälle seien zuvor in einen See gestürzt und hätten den Erdrutsch ausgelöst, berichteten Helfer unter Berufung auf Augenzeugen, die vor dem Erdrutsch fliehen konnten. Die Minenarbeiter seien daraufhin in den See mitgerissen worden.