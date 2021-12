Naturkatastrophen Weihnachtsgeschenk für La Palma: Vulkanausbruch zu Ende

Verheerende Bilanz

Am 13. Dezember wütete der Vulkan in einer Art Abschlussvorstellung noch einmal besonders heftig, um dann am Abend plötzlich zur Ruhe zu kommen. Seither treten nur noch Gase aus, die gewaltigen explosionsartigen Entladungen, der Ausfluss von Lava und die Erschütterungen im Vulkankegel waren vorbei. "Ich zähle die Stunden, bis sie diesem Drachen die Sterbeurkunde ausstellen", sagte der Priester Domingo Guerra kürzlich der Zeitung "El País".