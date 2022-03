Nur die «Küken» bleiben cool Tränenreicher deutscher Tag in Peking

Enttäuscht war dagegen die eigentlich Medaillen-Bank Forster, der mit dem Monoski sechs Hundertstel zu Bronze fehlten. "Ich bin einfach enttäuscht", sagte die 26-Jährige, die von Teamarzt Hartmut Stinus sofort tröstend in die Arme geschlossen wurde: "Ich konnte meine Leistung überhaupt nicht abrufen und habe von oben bis unten nur gebremst." Zu bisher einmal Gold und zweimal Silber im Peking soll am Samstag im abschließenden Slalom nochmal Gold kommen. "Das auf jeden Fall", sagte Forster: "Das ist meine Disziplin."

Forster beendet seine Karriere

Komplett enttäuschend verlief der Tag für Forsters Co-Fahnenträger bei der Eröffnungsfeier, Martin Fleig. Nach acht Schießfehlern wurde der Biathlet nur 13. und damit Vorletzter. Und beendete, wenn auch nicht spontan, seine Karriere. "Ich habe mich schon vor Peking entschieden, meine Karriere nach den Spielen zu beenden", sagte der 32-Jährige mit brüchiger Stimme sichtlich bewegt.

"Ich fühle mich sehr wohl damit. Es ist genau der richtige Zeitpunkt, einen Strich drunter zu setzen", sagte der Freiburger: "Peking war nochmal ein wunderbares Erlebnis. Und ich bin unfassbar dankbar, dass es nochmal mit einer Medaille geklappt hat." Auf der Mittelstrecke hatte er Silber gewonnen. Höhepunkt bleibt Gold über 15 Kilometer vor vier Jahren in Pyeongchang, Letztmals starten wird Fleig am Sonntag in der Langlauf-Staffel. Und er spekuliert auf eine Medaille zum endgültigen Abschluss: "Da hauen wir nochmal jedes Körnchen raus. Vielleicht reicht es ja."