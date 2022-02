Olympische Winterspiele Kombinierer Weber nicht aus der Isolation

"Bei Eric Frenzel haben sich die Werte deutlich verbessert. Der CT-Wert ist nach oben gegangen, sodass wir hoffen, dass wir Eric nächste Woche an den Start bringen können", sagte der Mediziner über den 33-Jährigen. Für das Einzel an diesem Mittwoch (9.00 Uhr und 12.00 Uhr/ZDF und Eurosport) waren beide Athleten keine Option. Was Frenzels körperliche Verfassung angeht, ist Teamarzt Pecher zuversichtlich. "Eric ist topfit. Er hat nur das Problem, dass die CT-Werte noch zu hoch sind." In der kommenden Woche stehen auf der Großschanze noch ein Einzel und der Teamwettbewerb auf dem Programm.