Olympische Winterspiele Pechstein und Friedrich führen deutsches Team ins Stadion

Obwohl es wegen der Coronavirus-Pandemie erhebliche Einschränkungen gibt und sich alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer in einer hermetisch abgeschirmten Blase bewegen, wollen bis zum 20. Februar knapp 2900 Sportler in den 109 Wettbewerben antreten. Von Corona-Fällen vor Beginn der Spiele ist auch das deutsche Team betroffen. Nach Eiskunstläufer Nolan Seegert mussten sich am Freitag die Nordischen Kombinierer Eric Frenzel und Terence Weber in Isolation begeben.