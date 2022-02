Olympische Winterspiele Sechster Olympiasieg für Ireen Wüst - Uhrig wird 25.

Für sie sei es ein guter Vorgeschmack auf das Massenstart-Rennen am 19. Februar gewesen. "Ich fühle mich perfekt, so dass ich jetzt ein gutes Gefühl habe, dann zum Ende der Spiele nochmal ein Topergebnis einzulaufen", sagte die Berlinerin, die vor vier Jahren bei den Winterspielen in Pyeongchang 31. über 1000 Meter geworden war.