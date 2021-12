Omikron-Variante Lehrer: Homeschooling und Ferienverlängerung denkbar

"Unbedingt vermeiden"

Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger will dagegen neue flächendeckende Schulschließungen "unbedingt vermeiden". "Kinder und Jugendliche haben schon bisher eine große Last in der Corona-Pandemie getragen. Sie brauchen beste Bildung. Die Lernrückstände dürfen nicht noch zunehmen", sagte die FDP-Politikerin der Deutschen Presse-Agentur. "Solange wir noch ins Fußballstadion gehen können, darf keine Schule schließen."